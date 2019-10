Look des Tages Elisabetta Pellini in edlem Dunkelgrau

Soll mal noch einer sagen, Dunkelgrau wäre eine langweilige Farbe. Die italienische Schauspielerin Elisabetta Pellini (45, "Kommissar Rex") trat am Freitagabend den Beweis des Gegenteils an - und verzauberte auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Rom mit einem edlen Look, der ganz in dem sehr dunklen Grau gehalten war. Pellini zeigte sich in einem langen Kleid mit Schulterpolstern und tiefem Dekolleté, das etwas über dem Bauchnabel endete. Der schwere Stoff fiel über ihre Füße und bedeckte auch ihre Schuhe komplett.