Look des Tages Elisabeth Moss in Knallrot

In ihrem knallroten Minikleid ließ US-Schauspielerin Elisabeth Moss (37, "Mad Men") den roten Teppich, der zur Feier des Finales der dritten "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd"-Staffel in Los Angeles ausgerollt worden war, fast blass erscheinen. Viele Details wie Rüschen, Puff-Ärmelchen und Volants verzierten den ohnehin reizvollen Spitzenstoff zusätzlich.