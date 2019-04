Look des Tages Elena Carrière in Traum aus 1001 Nacht

Wo andere Stars zu wallenden Volant-Kleidern oder zum sexy Cut-Out-Dress griffen, entschied sich Model Elena Carrière (22) bei den 3. About You Awards für einen coolen Statement-Look im Stil von 1001 Nacht. Sie erschien in einer weit geschnittenen, an der Taille und an den Knöcheln eng zulaufenden, schwarzen Haremshose mit Taschen. Dazu kombinierte sie ein silberglänzendes, fließendes Top mit Spaghettiträgern, das ihre schlanke Silhouette betonte.