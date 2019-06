Look des Tages Dita Von Teese im goldenen Ballkleid

Tänzerin Dita Von Teese (46, "Beauty und Glamour") präsentierte am Dienstagabend in der Gotham Hall in New York City ein goldenes Ballkleid, als sie zum Love Ball III erschien. Die 46-Jährige ist eigentlich bekannt für ihre Retro-Outfits in Schwarz oder Rot. Für die Charity-Gala entschied sie sich aber für die helle Neckholder-Robe mit pastellfarbenem Blumenmuster und weitem Rock.