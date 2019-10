Look des Tages Demi Moore im ausgefallenen Jumpsuit

Schauspielerin Demi Moore (56, "Die Akte Jane") war Gast bei einem Event des Peggy Albrecht Friendly House in Los Angeles. Die Organisation hilft Frauen mit Drogenproblemen bei der Genesung. Die 56-Jährige wählte für ihren strahlenden Auftritt einen dezent karierten, navyfarbenen Jumpsuit. Besonderer Hingucker waren die Ärmel, die am Ende in einen Mix aus Statement- und Trompetenärmel übergingen. Zudem zogen die verknoteten Stoffbahnen am Kragen, die wie eine Krawatte den tiefen V-Ausschnitt verdeckten und fast bis zu den Oberschenkeln hinabreichten, alle Blicke auf sich.