Look des Tages Das ist Melania Trumps Frühlings-Style

Melania Trump (48) hat zusammen mit ihrem Ehemann, US-Präsident Donald Trump (72), in Palm Beach einen Oster-Gottesdienst besucht. Die First Lady trug dazu ein ärmelloses, hochgeschlossenes Kleid, das ihr über die Knie reichte. Das helle Outfit mit einem floralen Muster stammt von Carolina Herrera und kostet umgerechnet etwa 2.200 Euro. Ein Gürtel in Lila betonte die schlanke Taille der 48-Jährigen.