Look des Tages Danai Gurira mit Blumenaccessoire

Bei den 21. "Costume Designers Guild Awards" wurden auch die Kostüme in "Black Panther" in der Kategorie "Sci-Fi/Fantasy" mit einem Preis ausgezeichnet. In dem Oscar-Favoriten spielt Gurira General Okoye, eine gar nicht so hippieske Kriegerin. Weitere Preise gingen an dem Abend an die Kostümbildner von "The Favourite", "Crazy Rich Asians", "Westworld" und "Marvelous Mrs. Maisel".