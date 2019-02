Look des Tages Dakota Johnson: Sexy und verspielt

Einen Tag vor den Oscars wurden in Santa Monica die Independent Spirit Awards verliehen. Bei der Preisverleihung war Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") anwesend, die gemeinsam mit dem Cast von "Suspiria" den Robert Altman Award einheimsen konnte. Die Schauspielerin erschien in einem schicken Ensemble, das aus einem schulterfreien, tief ausgeschnittenen Top in Korsage-Optik und einer weiten High-Waisted-Hose bestand. Der Zweiteiler war marinefarben und mit kleinen Kirschen bedruckt, was dem Outfit einen verspielten Touch verlieh.