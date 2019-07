Look des Tages Coco Rocha im trendigen Ensemble

Coco Rocha (30) weiß sich stets gekonnt in Szene zu setzen. Das kanadische Model erschien zum Auftakt der Pariser Fashion Week am Montag in einem trendigen Ensemble, bestehend aus einer weißen Crop-Bluse und einem fließenden Midi-Rock mit monochromem Muster. Die verschiedenfarbigen floralen Bestickungen waren auf der Dior-Modenschau ein echter Blickfang.