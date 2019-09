Look des Tages Cobie Smulders: Wow-Auftritt ganz in Rot

Was für ein aufregender Look! Bei der Premiere ihrer neuen Drama-Serie "Stumptown" in Los Angeles zog Schauspielerin Cobie Smulders (37, "How I Met Your Mother") mit einem knallroten Paillettenkleid die Blicke auf sich. Das hautenge, schulterfreie Minikleid brachte ihre Kurven wunderbar zur Geltung. Ein extravagantes Highlight waren die offenen langen Ärmel, die den Paillettentraum wie ein Cape aussehen ließen.