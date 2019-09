Look des Tages Cobie Smulders setzt auf Puffärmel

Cobie Smulders (37, "How I Met Your Mother") weiß neue Mode-Trends gekonnt in Szene zu setzen: Nach einem Gastauftritt in der TV-Show "Good Morning America" in New York ließ sich die Schauspielerin in einem hochgeschlossenen, beigen Midi-Kleid mit leichten Puffärmeln ablichten, die gerade wieder besonders angesagt sind. Der enge Taillen-Bund sowie die besondere Musterung des Kleides waren weitere Highlights.