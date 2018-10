Look des Tages Claire Foy beeindruckt in Blumen-Robe

Dunkle, praktische Klamotten trägt Schauspielerin Claire Foy (34) in ihrer Rolle als Lisbeth Salander in dem Film "Verschwörung". Bei der Premiere des Streifens auf dem "Rome Film Fest" legte Foy dagegen einen Auftritt der eleganten Art hin. In einer fast bis zum Bauchnabel ausgeschnittenen Blumen-Robe schritt sie über den roten Teppich. Das dunkle, langärmlige Kleid mit dem floralen Muster reichte dabei bis zum Boden. Ärmel und Schulterbereich der Elie-Saab-Kreation waren in halbtransparentem Stoff gehalten.