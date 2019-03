Look des Tages Cindy Crawford in einem Traum aus Rosa

Es muss nicht immer ein Kleid sein: Cindy Crawford (53) eröffnete die neue "Omega"-Boutique in Lissabon in einem trendigen rosafarbenen Hosenanzug. Dazu kombinierte das Model eine dekorative rosa-gemusterte Plissee-Bluse. Zu der weit geschnittenen 7/8-Hose trug sie knallige Pumps in Pink.