Look des Tages Cindy Bruna sorgt für Aufsehen

"Victoria's Secret"-Engel Cindy Bruna (24) glänzte auf dem "Diamond Ball" in New York City in einem leuchtend grünen Kleid. Sie präsentierte auf der Charity-Gala von R&B-Star Rihanna (31) eine kurze, trägerlose Robe mit einer voluminösen Rüschen-Schleppe von Rami Kadi. Das halbdurchsichtige, hochgeschlossene Minikleid war mit einem floralen Muster verziert.