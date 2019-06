Look des Tages Ciara: Signalrotes Statement-Kleid

Was für ein dramatisch-schöner Look! Bei den BET Awards 2019 in Los Angeles zog Sängerin Ciara (33, "Thinkin Bout You") mit einem signalroten Statement-Kleid die Blicke auf sich. Allein die ikonische XXL-Schulterpartie ließ erahnen, welcher Designer für den Entwurf verantwortlich war: Das Mini-Kleid mit Schleppe und V-Ausschnitt stammt von Jean Paul Gaultier (67), der für seine extravaganten Designs bekannt ist.