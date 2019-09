Look des Tages Christian Serratos im Brokatkleid

Strahlender Hingucker bei der Premiere der zehnten Staffel der Erfolgsserie "The Walking Dead": US-Schauspielerin Christian Serratos (29) erschien in einem figurbetonten und knöchellangen Brokat-Bustierkleid mit floralen Elementen auf dem roten Teppich in Los Angeles. Passend dazu kombinierte sie goldene Pumps, einen goldenen Ring sowie Kreolen.