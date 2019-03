Look des Tages Christian Serratos glitzert

Dazu kombinierte die 28-Jährige beigefarbene High Heels mit transparenten Riemchen. Als Accessoires entschied sich Serratos für eine silberne, glitzernde Clutch sowie einen dezenten bernsteinfarbenen Ring und dazu passende Ohrringe. Beim Make-up setzte die Schauspielerin auf etwas mehr Farbe: Die Augen und Lippen waren in einem kräftigen Rosa geschminkt, was einen tollen Kontrast zu ihren langen, schwarzen Haaren bildete. Die gelockte Mähne war zu einem Seitenscheitel gekämmt und rundete den Look perfekt ab.