Look des Tages Chrissy Teigen im roten Blazer-Dress

Chrissy Teigen (33, "Cravings: Hungry For More") verzauberte auf dem roten Teppich des "NBC's Bring The Funny"-Events in Los Angeles in einem verspielten Blazer-Kleid ganz in Rot. Das asymmetrische Mini-Dress mit den außergewöhnlichen Raffungen zog am gestrigen Abend alle Blicke auf sich. Darüber hinaus ließ der knallige Farbton das Model in einem bräunlichen Teint erstrahlen.