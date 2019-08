Look des Tages Cheyenne Ochsenknecht im Sommertrend

Puffärmel feiern in diesem Sommer modisches Comeback: Model Cheyenne Ochsenknecht (19) setzte den Trend bei einem Event in Berlin perfekt um. Sie erschien in einem eher schlicht gehaltenen Kleid mit Rollkragen. Das angesagte Zitronengelb der kurzen Robe sorgte für einen weiteren Hingucker, während der figurbetonte Schnitt die schmale Silhouette der Tochter von Natascha Ochsenknecht (55) perfekt zur Geltung brachte.