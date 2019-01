Look des Tages Charlize Theron setzt auf Metallic-Trend

Ihre blonden Haare trug sie zu einem tiefen Seitenscheitel frisiert, der ihr Gesicht zur Geltung brachte. Theron setzte auf weiß lackierte Fingernägel und ein natürliches Make-Up in Nude-Tönen. Ihre Augen betonte sie mit einem rötlichen Lidschatten. Silberne Accessoires - bestehend aus Armreifen, dazu passenden Ohrringen und einem Ring an beinahe jedem Finger - machten den Look komplett. Die Schauspielerin war für ihre Rolle in "Tully" als beste Schauspielerin nominiert.