Look des Tages Charlize Theron mit Lederjacke

Oscarpreisträgerin Charlize Theron (44, "Atomic Blonde") bezauberte auf der "Elle Women In Hollywood"-Gala in Los Angeles in einem schwarz-blauen Ensemble. Über einem grau-gemusterten Rollkragenpullover trug die Schauspielerin eine schwarze Lederjacke mit Dreiviertel-Ärmeln, die ihr bis zur Taille reichte. Dazu kombinierte sie einen leuchtend blauen Minirock.