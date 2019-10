Look des Tages Charlize Theron im Plissee-Batik-Rock

Hollywood-Star Charlize Theron (44, "Monster") erschien in einem ungewöhnlichen Look zur Premiere des "The Addams Family"-Reboots am Montag in Los Angeles. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich wählte die Schauspielerin eine hellblaue Kombination aus hochgeschlossener Bluse und knöchellangem Plissee-Rock. Aufgelockert wurde der Rock durch schwarze Batik-Elemente.