Look des Tages Chaley Rose: Elegant und sexy

Die amerikanische Schauspielerin Chaley Rose kennen Serien-Fans als Zoey Dalton in "Nashville" (2012-2018). Bei einer Veranstaltung des US-Senders Hallmark Channel in Beverly Hills hat sie nun mit ihrem eleganten wie sexy Outfit alle Blicke auf sich gezogen. Das figurbetonte One-Shoulder-Kleid in einem hellen Pastellton bestach durch einen Beinschlitz, der ihr fast bis zur Hüfte reichte.