Look des Tages Cathy Hummels erstrahlt in Silber

Zum trendigen Kleid kombinierte die 31-Jährige eine glitzernde Clutch. In Sachen Schmuck hielt sich die Frau von Fußballer Mats Hummels (30) etwas zurück: Lediglich ein Ring und große, herzförmige Ohrringe zierten die Fernsehmoderatorin. Ein absoluter Hingucker waren hingegen ihre Schuhe - die schwarzen, spitzzulaufenden Pumps warteten mit Rüschen am Knöchel auf. Die Fingernägel hatte Cathy Hummels in einem auffälligen rot lackiert. Beim Make-up setzte sie auf einen roséfarbenen Lippenstift und getuschte Wimpern, was ihren Look perfekt abrundete.