Look des Tages Catherine Deneuve in schillerndem Grün

Catherine Deneuve (75, "Dancer in the Dark") erschien zur Premiere des Films "Hors normes" bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes in einem dunkelgrünen Pailletten-Traum. Die bodenlange Robe in Meerjungfrauen-Optik sorgte für einen wahrhaft glänzenden Auftritt der Grande Dame des französischen Films. Highlights waren der weite Carmen-Ausschnitt und die dreiviertellangen Trompetenärmel. Dazu wählte die Französin spitze Glattleder-Pumps und eine dezente Clutch, die nicht von der Robe ablenkten und dem Look mehr Raum gaben.