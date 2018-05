Look des Tages Cate Blanchett ganz glamourös

Die Filmfestspiele von Cannes 2018 sind am Samstagabend mit der Abschlusszeremonie und der Premiere von "The Man Who Killed Don Quixote" zu Ende gegangen. Dabei waren alle Augen auf die diesjährige Jury-Präsidentin Cate Blanchett (49, "Blue Jasmine") gerichtet. Sie trug eine raffinierte, schwarze Abendrobe von Alexander McQueen, die im Stil eines Smokings geschnitten war. Das bodenlange Kleid bestach durch lange Ärmel, einen dezenten Ausschnitt und ein rotes Bustier, das auf dem Rücken in einer riesigen roten Schleife zusammenlief und wie eine kleine Schleppe zu Boden fiel.