Look des Tages Carrie Underwood im Perlen-Kleid

In Nashville wurde gestern der CMT Music-Award verliehen. Carrie Underwood (36, "Love Wins") war in zwei Kategorien nominiert und daher selbstverständlich vor Ort. Die Sängerin trug bei der Veranstaltung ein stilvolles Kleid mit tiefem V-Ausschnitt. Das helle Dress war jedoch nicht wegen der vielen Haut, sondern vor allem durch das raffinierte Muster ein echter Hingucker: Goldene, weiße und türkise Perlen waren in quadratischen und blütenähnlichen Mustern aufgestickt. Das enganliegende Minikleid brachte die schlanke Figur der US-Amerikanerin hervorragend zur Geltung.