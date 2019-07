Look des Tages Caro Daur setzt auf Schlangen-Optik

Fashion-Bloggerin Caro Daur (24) hat auf dem gestrigen amfAR-Event in Paris einmal mehr ihr modisches Händchen bewiesen. Die gebürtige Hamburgerin erschien auf dem roten Teppich in einem sommerlichen Vokuhila-Kleid mit Schlangen-Optik. Das Highlight: Das Oberteil des Kleides war mit schwarzen Spitzendetails in Form einer Krone verziert, die ihren flachen Bauch leicht hervorblitzen ließen. Ein weiterer Hingucker war die bodenlange, durch Volants und Tüll verzierte Schleppe.