Look des Tages Carmen Electra im gestreiften Hosenanzug

Carmen Electra (46, "Baywatch") erschien zu den Hollywood Beauty Awards in einem Mix aus sexy und cool. Die Schauspielerin überzeugte in einem schwarz-weiß gestreiften Hosenanzug mit überlangem Bein. Die Streifen entstanden durch eng nebeneinander liegende Nähte. Trendbewusst trug sie darunter ein Bandeau-Top in der Farbe des Jahres: Koralle. Ihre Kurven setze sie gekonnt mit dem taillierten Blazer und der High-Waist-Hose in Szene.