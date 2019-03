Look des Tages Candace Cameron Bure: Mut zur Farbe

Die Sitcom "Fuller House" konnte bei der Verleihung der Kids' Choice Awards 2019 einen Preis für die beliebteste lustige Fernsehserie einheimsen. Der Cast nahm den Award persönlich entgegen, darunter auch Candace Cameron Bure (42), die in der Sitcom D.J. Tanner-Fuller spielt. Die Schauspielerin erschien in einem trägerlosen, pinken Mini-Kleid von Ronny Kobo. Besonderer Eyecatcher neben der auffälligen Farbe war die große Schleife an der Taille.