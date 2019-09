Look des Tages Brooke Shields stiehlt allen die Show

Brooke Shields (54, "Powder Girl") zeigte sich auf der Gala des New York Ballet wieder einmal von ihrer schönsten Seite. Sie präsentierte ein bodenlanges, halbdurchsichtiges Brokatkleid in Schwarz. Eingestickt in Silber glänzten florale Elemente auf dem Kleid. Unter dem Brokat war ein trägerloses, silbernes Kleidchen zu sehen, das die Figur der Schauspielerin betonte. Zur ärmellosen Robe kombinierte sie eine kleine Clutch.