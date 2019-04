Look des Tages Brittany Snow im eleganten Einteiler

Verspielt und dennoch elegant präsentierte sich Brittany Snow (33, "Pitch Perfect") bei der Premiere von "Someone Great" in Los Angeles. Ihr schwarzer Jumpsuit war durchgehend mit einem goldenen Blumenmuster bedeckt. Damit liegt die Schauspielerin voll im Trend: Der Klassiker unter den Prints ist 2019 wieder total angesagt. Spaghettiträger und ein tiefer Ausschnitt schmeichelten Snows Silhouette und sorgten außerdem für einen sexy Look.