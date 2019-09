Look des Tages Brittany Johnson funkelt wie ein Diamant

Die diesjährige Ms. Adcolors Brittany Johnson funkelte wie ein Diamant bei den Adcolor Awards, die am Sonntag in Los Angeles verliehen wurden. Sie trug ein bodenlanges Paillettenkleid in hellen Farbschattierungen von Weiß über Rosa bis Himmelblau. Ein hoher Beinschlitz und ein tiefes Dekolleté machten die Robe besonders aufregend. Für den Trendy-Faktor sorgten die extrem weiten, langen Ärmel.