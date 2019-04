Look des Tages Brie Larson in bezauberndem Grün

US-Schauspielerin Brie Larson (29, "Captain Marvel") war bei der "Time 100"-Gala in New York zu Gast. Über den roten Teppich wandelte sie dabei in einem trägerlosen, frühlingsgrünen Kleid. Das bodenlange Outfit hatte neben einem V-Ausschnitt einen ausladenden Faltenwurf, der ab der mit Doppelknöpfen versehenen Taillierung nur noch durch zwei schlichte, eingenähte Taschen ergänzt wurde. So konnte die 29-Jährige lässig ihre Hände verstauen, wenn sie sich nicht gerade in eine elegante Red-Carpet-Pose warf.