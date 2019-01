Look des Tages Brie Larson funkelt in Silber und Rot

Ein absoluter Hingucker! Schauspielerin Brie Larson (29, "Raum") glänzte - im wahrsten Sinne des Wortes - mit ihrem Look bei einer Hollywood-Preisverleihung in Los Angeles. Das silberne Mieder ihres Kleides formte einen tiefen Ausschnitt und war über Streifen an den Armen, die in Manschetten mündeten, mit den Handgelenken verbunden. In Kombination mit dem roten Spitzenrock in Midi-Länge sorgte die 29-Jährige für einen echten Wow-Effekt auf dem roten Teppich.