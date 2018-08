Look des Tages Blumiger Auftritt von Nova Meierhenrich

Dieser Look macht Lust auf Sommer! Nova Meierhenrich (44, "Unter deutschen Betten") scheint für den Besuch des Fashion2Night Events an Bord der MS Europa 2 genau das richtige Outfit gewählt zu haben. Die TV-Moderatorin und Schauspielerin erschien in Hamburg in einem luftigen Organzakleid des Münchner Modehauses Talbot Runhof, dessen prächtiges Farbenspiel sie wahrhaft zum Strahlen brachte. Besonderer Blickfang waren neben den rosa- und pinkfarbenen Rüschenlagen vor allem die schillernden Blumen-Applikationen auf Taillenhöhe.