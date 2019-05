Look des Tages Bella Hadid im roten Traumkleid

Ein eleganter und zugleich heißer Look passen nicht zusammen? Doch - genau das hat gerade Bella Hadid (22) bewiesen. Bei den Filmfestspielen in Cannes trug das Model eine bodenlange, rote Robe von Roberto Cavalli und zeigte dabei viel Haut. Das eng anliegende Neckholder-Kleid besaß nicht nur Cut-Outs auf Höhe der Taille, sondern auch einen tiefen Rückenausschnitt. Die langen Beine wurden durch einen hohen Beinschlitz perfekt in Szene gesetzt.