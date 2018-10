Look des Tages Bella Hadid ganz lässig

Sie kann einfach alles tragen: Bella Hadid! Einen Tag vor ihrem heutigen 22. Geburtstag zeigte sich das Model in diesem stylischen Outfit in den Straßen von New York. Die 22-Jährige besuchte gerade ihre Model-Schwester Gigi (23). In ihrem orangefarbenen Pulloverkleid war Bella ein echter Hingucker. Der weit geschnittene Einteiler reichte ihr gerade mal knapp über den Po und setzte so ihre Traumbeine in Szene.