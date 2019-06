Look des Tages Aubrey Plaza strahlt in Gelb

Aubrey Plaza (34, Parks and Recreation) zog bei der Premiere des Horrorfilms "Child's Play" (Dt. Kinostart 18. Juli) in Los Angeles alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin strahlte in einem sommerlich gelben Minikleid, das ihre schlanken Beine zur Geltung brachte. Besonderes Highlight des Outfits waren die blau-roten Blumen, die das Kleid zierten. Lange Puffärmel und ein bunter Gürtel in der Taille verliehen ihrem Look zusätzlich Glamour.