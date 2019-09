Look des Tages Ashley Grahams sexy Babybauch

Sexy Lady in Red: Ashley Graham (31) präsentierte sich in New York in einem heißen Schwangerschafts-Look. Das US-Model wählte für eine Veranstaltung ein enges rotes Latex-Kleid von Vex Clothing in Midi-Länge, das ihren XXL-Babybauch perfekt in Szene setzte. Zusätzliches Highlight des Outfits war das Oberteil des Kleides im BH-Stil, das mit Schnallen-Trägern und einem aufregenden, durchbrochenen Muster Grahams Dekolleté zur Geltung brachte.