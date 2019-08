Look des Tages Ashlee Simpson im trendy It-Piece

Ashlee Simpson (34, "Eine himmlische Familie") führte bei der Eröffnung eines Hanf-Museums in Los Angeles den Sommertrend vor. Denn die Sängerin trug ein angesagtes Blusenkleid in Weinrot, welches mit einer auffälligen Knopfleiste versehen war. Die langen Ärmel und der Oversize-Style verliehen dem Kleid das gewisse Etwas. Durch den V-Ausschnitt wurde zudem ihr Dekolleté gekonnt in Szene gesetzt.