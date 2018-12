Look des Tages Ariana Grande ganz glamourös

Glamour-Auftritt von Pop-Star Ariana Grande (25, "Thank U, next"): Zur "Billboard Women In Music 2018"-Gala in New York, wo sie als "Frau des Jahres" ausgezeichnet wurde, erschien die Sängerin in einem lavendelfarbenen Kleid von Designer Christian Siriano (33). Die trägerlose Robe bestach durch ein enges Korsagenoberteil sowie einen üppigen Ballonrock.