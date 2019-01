Look des Tages Anya Taylor-Joy im Brokat-Anzug

Wie sexy Anzüge auf dem roten Teppich sein können, beweist einmal mehr Schauspielerin Anya Taylor-Joy (22, "Split") bei ihrem Auftritt in New York am gestrigen Dienstag. Zur Premiere ihres neuen Films "Glass" erschien sie in einem goldenen Brokat-Zweiteiler mit Blumenmuster von Dolce & Gabbana. Zu dem schmal geschnittenen Blazer und der knöchellangen Hose kombinierte sie ein schwarzes Top mit V-Ausschnitt.