Look des Tages Anne Hathaway strahlt im Statement-Anzug

Frauen in Anzügen sind längst keine Seltenheit mehr. Dass auch die Damen der Schöpfung das moderne Beinkleid stilsicher ausführen können, hat Anne Hathaway (36, "Der Teufel trägt Prada") mit ihrem Auftritt im kalifornischen Marina del Rey am gestrigen Freitag einmal mehr bewiesen. Zu einen Promo-Termin für ihren neuen Film "Serenity" erschien die Schauspielerin in einem korallfarbenen Zweiteiler des bulgarischen Designers Petar Petrov. Den Blazer mit Ärmelschlitzen sowie die Bundfaltenhose im High-Waist-Schnitt kombinierte sie mit einer farblich passenden Langarmbluse.