Look des Tages Anne Hathaway setzt auf farbige Muster

Eine tolle Figur machte am Mittwochabend Anne Hathaway (36, "Man lernt nie aus") bei der Premiere ihres neuen Films "Serenity" in New York. Neben ihrem schlichten, schwarzen Rollkragenpullover stellte ihr bodenlanger, mit hellblauen Wirbeln verzierter Rock ein echtes Highlight dar. Der durchsichtige Plissee-Stoff ließ ihre langen Beine leicht durchblitzen. Ihre schmale Taille kam durch einen schwarzen Samt-Gürtel sehr schön zur Geltung.