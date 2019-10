Look des Tages Andrea Riseborough setzt auf Silber

Andrea Riseborough (37, "Mandy") erschien zur Premiere von "The Irishman" in London in einer bodenlangen Robe, die über und über mit silbernen Pailletten besetzt war. Das Kleid im Meerjungfrauen-Stil punktete zudem durch Bahnen aus grauem Tüll, die auf Kniehöhe angebracht waren. Der tiefe V-Ausschnitt setzte ihr Dekolleté perfekt in Szene.