Look des Tages Andie MacDowell im Blumenprint

Bei einem Screening von "Ready or Not" in Los Angeles hat Andie MacDowell (61, "Vier Hochzeiten und ein Todesfall") die Blicke auf sich gezogen: Dank eines Kleids mit Puffärmeln, raffiniertem Ausschnitt, Blumenprint und hohem Beinschlitz versprühte die Schauspielerin Sommerflair auf dem roten Teppich.