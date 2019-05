Look des Tages Amy Poehler überzeugt im Hosenanzug

Schauspielerin und US-Comedy-Star Amy Poehler (47, "Sisters") ist zur Premiere ihres neuen Netflix-Films "Wine Country" in New York in einem stylischen Hosenanzug erschienen. Der Zweiteiler aus Hose und Longblazer bestach durch ein Schachbrettmuster, das in Marineblau und Grau gehalten war. Die Außennähte in Rot verliehen dem Ensemble eine extra Portion Glamour. Dazu trug die 47-Jährige eine weit aufgeknöpfte, marineblaue Bluse.