Look des Tages Amber Rose Revah in Mintgrün

Ein echter Knaller: Die britische Schauspielerin Amber Rose Revah (32) präsentierte sich bei der Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Marvel's The Punisher" in einem leuchtenden, mintgrünen Outfit. Die feinen violetten Glitzer-Sterne auf der bodenlangen Robe erzeugten aus der Ferne betrachtet einen Pünktchen-Effekt. Neben einer langen Schleppe und schwarzen Verzierungen am Oberteil hatte der Look noch weitere Highlights zu bieten: Modische Volants am Kragen, um die Schulterpartie und an den Ärmeln sorgten für zusätzliche Eyecatcher.