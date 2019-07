Look des Tages Amber Heard im femininen Look

Zum luftigen Outfit trug Heard Stilettos in Schlangenoptik. In Sachen Schmuck setzte die Schauspielerin auf auffällige, goldene Halsketten in unterschiedlichen Längen, klobige Armreifen und mehrere Ringe. Das Make-up war ebenfalls in zarten Rosatönen gehalten und unterstrich perfekt ihre natürliche Schönheit. Ihre Haare hatte die 33-Jährige in einem Messy-Bun zusammengebunden.